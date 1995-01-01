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    «Нант» забил «ПСЖ» 3 гола за тайм. В последний раз это получилось у «Монако» в 2020-м

    «ПСЖ» проиграл «Нанту» на выезде в матче 25-го тура Лиги 1 (1:3).

    Хозяева забили три гола до перерыва. В последний раз «ПСЖ» пропустил три мяча за тайм в ноябре 2020 года в матче с «Монако» (2:3).

    • «ПСЖ» лидирует в Лиге 1.
    • «Нант» идет на 10-м месте.

    «ПСЖ» не реализовал второй пенальти подряд. Вратарь «Нанта» поймал мяч после удара Неймара

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    Лига 1. «ПСЖ» проиграл «Нанту», трижды пропустив в первом тайме. Месси провел 800-й матч на клубном уровне

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +517

      Demgel 25 минут назад

      Просто смешно)))Парижане не отошли еще от "замечательной победы" над Реалом.

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