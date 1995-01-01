«Нант» забил «ПСЖ» 3 гола за тайм. В последний раз это получилось у «Монако» в 2020-м

«ПСЖ» проиграл «Нанту» на выезде в матче 25-го тура Лиги 1 (1:3).

Хозяева забили три гола до перерыва. В последний раз «ПСЖ» пропустил три мяча за тайм в ноябре 2020 года в матче с «Монако» (2:3).

«ПСЖ» лидирует в Лиге 1.

«Нант» идет на 10-м месте.

«ПСЖ» не реализовал второй пенальти подряд. Вратарь «Нанта» поймал мяч после удара Неймара

«ПСЖ» прервал серию из 15 матчей без поражений в Лиге 1

Лига 1. «ПСЖ» проиграл «Нанту», трижды пропустив в первом тайме. Месси провел 800-й матч на клубном уровне