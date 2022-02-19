Головин – в заявке «Монако» на матч с «Бордо»

«Монако» опубликовал заявку команды на матч 25-го тура чемпионата Франции с «Бордо».
В список вошел россиянин Александр Головин.
- Матч «Бордо» – «Монако» пройдет завтра, 20 февраля.
- Головин пропускал последние матчи из-за травмы.
- Главный тренер «Монако» Филипп Клеман сказал, что игрок не может играть больше 30 минут.
Le convoqué par le Coach @philippe_clemnt, pour le déplacement à Bordeaux.#FCGBASM pic.twitter.com/IgR5cYeBWk— AS Monaco (@AS_Monaco) February 19, 2022
Изидор: «Головин посоветовал перейти в «Локомотив». Сказал, что это очень крутой клуб»
Клеман: «Головин пока не может играть больше 30 минут»
Лига 1. «Монако» с Головиным сыграл дома вничью с 17-й командой турнира «Лорьяном»