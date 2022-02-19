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    Головин – в заявке «Монако» на матч с «Бордо»

    «Монако» опубликовал заявку команды на матч 25-го тура чемпионата Франции с «Бордо».

    В список вошел россиянин Александр Головин.

    • Матч «Бордо»«Монако» пройдет завтра, 20 февраля.
    • Головин пропускал последние матчи из-за травмы.
    • Главный тренер «Монако» Филипп Клеман сказал, что игрок не может играть больше 30 минут.

    Изидор: «Головин посоветовал перейти в «Локомотив». Сказал, что это очень крутой клуб»

    Клеман: «Головин пока не может играть больше 30 минут»

    Лига 1. «Монако» с Головиным сыграл дома вничью с 17-й командой турнира «Лорьяном»

    Источник: твиттер «Монако»

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