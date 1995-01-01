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    Американский фонд купил 55% акций «Аталанты» за 400 миллионов

    «Аталанта» объявила о новом совладельце.

    Акционер клуба НБА «Бостон Селтикс» Стивен Пальюка купил 55% компании, владеющей 86% клуба. Сумма сделки – более 400 миллионов евро.

    Остальные 45 процентов останутся в собственности у семьи Перкасси.

    • «Аталанта» идет на 5-м месте в чемпионате Италии.
    • За команду выступает россиянин Алексей Миранчук.
    • Клуб из Бергамо стал 7-м в Серии А с владельцами из США после «Милана», «Ромы», «Фиорентины», «Дженоа», «Специи» и «Венеции».

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    Миранчук и Кокорин пропустят матч «Фиорентина» – «Аталанта» («СЭ»)

    «Аталанта» близка к смене владельца. Более 80% акций клуба купит американский фонд

    Кокорин может не сыграть с «Аталантой» из-за мышечных проблем

    Источник: сайт «Аталанты»

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