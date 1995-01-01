Американский фонд купил 55% акций «Аталанты» за 400 миллионов

А шо про это думает Миранчук ?
«Аталанта» объявила о новом совладельце.
Акционер клуба НБА «Бостон Селтикс» Стивен Пальюка купил 55% компании, владеющей 86% клуба. Сумма сделки – более 400 миллионов евро.
Остальные 45 процентов останутся в собственности у семьи Перкасси.
- «Аталанта» идет на 5-м месте в чемпионате Италии.
- За команду выступает россиянин Алексей Миранчук.
- Клуб из Бергамо стал 7-м в Серии А с владельцами из США после «Милана», «Ромы», «Фиорентины», «Дженоа», «Специи» и «Венеции».
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