«Барселона» продлила контракт с Серхи Роберто. Летом он мог уйти бесплатно

«Барселона» договорилась о продлении контракта с полузащитником Серхи Роберто. Об этом пишет журналист Николо Скира.

Новый контракт 30-летнего игрока с каталонским клубом рассчитан до 2024 года.

Предыдущее соглашение испанца с «Барсой» истекало в конце сезона. Сообщалось, что он останется в клубе, если сократит зарплату минимум на 50%.

Серхи – воспитанник «Барселоны».

Сейчас игрок восстанавливается после операции на правом бедре.

Роберто останется в «Барселоне», если сократит зарплату минимум на 50% (Marca)

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