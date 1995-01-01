«Барселона» продлила контракт с Серхи Роберто. Летом он мог уйти бесплатно

«Барселона» договорилась о продлении контракта с полузащитником Серхи Роберто. Об этом пишет журналист Николо Скира.
Новый контракт 30-летнего игрока с каталонским клубом рассчитан до 2024 года.
Предыдущее соглашение испанца с «Барсой» истекало в конце сезона. Сообщалось, что он останется в клубе, если сократит зарплату минимум на 50%.
- Серхи – воспитанник «Барселоны».
- Сейчас игрок восстанавливается после операции на правом бедре.
Роберто останется в «Барселоне», если сократит зарплату минимум на 50% (Marca)
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