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    «Барселона» продлила контракт с Серхи Роберто. Летом он мог уйти бесплатно

    «Барселона» договорилась о продлении контракта с полузащитником Серхи Роберто. Об этом пишет журналист Николо Скира.

    Новый контракт 30-летнего игрока с каталонским клубом рассчитан до 2024 года.

    Предыдущее соглашение испанца с «Барсой» истекало в конце сезона. Сообщалось, что он останется в клубе, если сократит зарплату минимум на 50%.

    • Серхи – воспитанник «Барселоны».
    • Сейчас игрок восстанавливается после операции на правом бедре.

    Роберто останется в «Барселоне», если сократит зарплату минимум на 50% (Marca)

    «Барса» хочет снизить зарплату Роберто, чтобы заявить Торреса. Уход Коутиньо не помог

    «Барселона» готова продлить контракт с Роберто при условии сокращения зарплаты

    Источник: твиттер Николо Скиры

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