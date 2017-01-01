Депай может спустя год вернуться в «Лион»

Зачем было переходить вообще в середняк не понятно!
В Лионе был крутой и лидер,а тут ни кто!
Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай рассматривает вариант с возвращением в «Лион».
По информации Le Quotidien du Sport, окружение футболиста уже контактировало с руководством французского клуба.
- Голландец выступал за «Лион» с 2017 по 2021 год.
- Прошлым летом он перешел в «Барсу» на правах свободного агента.
- В этом сезоне Депай забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 23 матчах.
Депай не сыграет с «Наполи» и «Валенсией». Он пропустил уже более месяца
Люк де Йонг покинет «Барсу» в январе. Депай уйдет летом (AS)