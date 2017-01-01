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    Депай может спустя год вернуться в «Лион»

    Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай рассматривает вариант с возвращением в «Лион».

    По информации Le Quotidien du Sport, окружение футболиста уже контактировало с руководством французского клуба.

    • Голландец выступал за «Лион» с 2017 по 2021 год.
    • Прошлым летом он перешел в «Барсу» на правах свободного агента.
    • В этом сезоне Депай забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 23 матчах.

    Депай не сыграет с «Наполи» и «Валенсией». Он пропустил уже более месяца

    «Наполи» интересуется Депаем

    Люк де Йонг покинет «Барсу» в январе. Депай уйдет летом (AS)

    Источник: Le Quotidien du Sport

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    Сегодня, 11:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +29

      Сделаны из Дерева 1 час назад

      Зачем было переходить вообще в середняк не понятно!
      В Лионе был крутой и лидер,а тут ни кто!

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