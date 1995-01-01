ЦСКА попробует до 22 февраля подписать Гбамена из «Эвертона»

Он же два сезона фактически не играет.
Полузащитник «Эвертона» Жан-Филипп Гбамен вскоре может оказаться в РПЛ. В нем заинтересован ЦСКА.
Россияне попробуют подписать ивуарийца до закрытия трансферного окна в РПЛ – до 22 февраля.
- Гбамен стоит 10 миллионов евро, его контракт действует до 2024 года.
- В этом сезоне АПЛ Гбамен провел 3 матча.
- РПЛ возобновится на следующей неделе.
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