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    ЦСКА попробует до 22 февраля подписать Гбамена из «Эвертона»

    Полузащитник «Эвертона» Жан-Филипп Гбамен вскоре может оказаться в РПЛ. В нем заинтересован ЦСКА.

    Россияне попробуют подписать ивуарийца до закрытия трансферного окна в РПЛ – до 22 февраля.

    • Гбамен стоит 10 миллионов евро, его контракт действует до 2024 года.
    • В этом сезоне АПЛ Гбамен провел 3 матча.
    • РПЛ возобновится на следующей неделе.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 19:09
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1416

      GM 53 минуты назад

      Он же два сезона фактически не играет.

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      ...
      Рейтинг: +4515

      FENIX-SL > GM 8 минут назад

      обидно признавать
      но ЦСКА сейчас на лучшие кадры не достоин))
      впрочем никто не достоин из РПЛ
      но у Зенита просто труба имеется

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