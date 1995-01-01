«Атлетико» близок к подписанию 18-летнего вингера «Порту» Карвалью

Фланговый нападающий «Порту» Габриэль Карвалью продолжит карьеру в «Атлетико».

18-летний футболист сменит команду на правах свободного агента. Соответствующая договоренность уже достигнута.

Португальский вингер заключит с «Атлетико» контракт до июня 2026 года с суммой отступных в размере 40 миллионов евро.

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