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    «Атлетико» близок к подписанию 18-летнего вингера «Порту» Карвалью

    Фланговый нападающий «Порту» Габриэль Карвалью продолжит карьеру в «Атлетико».

    18-летний футболист сменит команду на правах свободного агента. Соответствующая договоренность уже достигнута.

    Португальский вингер заключит с «Атлетико» контракт до июня 2026 года с суммой отступных в размере 40 миллионов евро.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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