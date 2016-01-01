Товарищеский матч. Дубль Кассьерры принес «Сочи» победу над «Кайратом»

Кайрат узнал о переходе Васина и посыпался))))
На сборе в Турции «Сочи» провел товарищеский матч с казахстанским «Кайратом».
Российская команда выиграла со счетом 2:1 благодаря двум голам Матео Кассьерры.
Товарищеский матч
Сочи (Россия) – Кайрат (Казахстан) – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Кассьерра, 18; 2:0 – Кассьерра, 47; 2:1 – Усенов, 55 (с пенальти).
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