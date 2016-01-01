Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    2 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    3 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова

    Товарищеский матч. Дубль Кассьерры принес «Сочи» победу над «Кайратом»

    На сборе в Турции «Сочи» провел товарищеский матч с казахстанским «Кайратом».

    Российская команда выиграла со счетом 2:1 благодаря двум голам Матео Кассьерры.

    Товарищеский матч

    Сочи (Россия) – Кайрат (Казахстан) – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Кассьерра, 18; 2:0 – Кассьерра, 47; 2:1 – Усенов, 55 (с пенальти).

    Прохин: «Противостояние Питер – Москва всегда принципиально. В столице нет слабых команд»

    Прохин: «Зенит» – гегемон нашего чемпионата. Это какой-то другой уровень»

    Товарищеский матч. «Сочи» победил «Кубань»

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:24
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +410

      gunstilzit 1 час назад

      Кайрат узнал о переходе Васина и посыпался))))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94161
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68780
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru