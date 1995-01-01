ЦСКА подпишет опорника до 22 февраля. Клуб хочет арендовать Мартинеса из «Брагантино»

ЦСКА подпишет опорного полузащитника в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Иван Карпов.

По его информации, столичный клуб хочет арендовать у «Брагантино» 22-летнего уругвайца Эмилиано Мартинеса. Однако, у ЦСКА есть и другие кандидаты на позицию опорника.

Трансферное окно в России закрывается 22 февраля.

Мартинес провел 13 матчей в чемпионате Бразилии в 2021 году.

Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

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