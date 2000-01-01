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    Александр Довбня перешел в «Торпедо». За клуб уже играет его полный тезка

    Центральный защитник Александр Довбня перешел из тульского «Арсенала» в «Торпедо».

    По данным Transfermarkt, 26-летний футболист сменил команду на правах свободного агента.

    За «Торпедо» уже выступает 34-летний вратарь Александр Довбня.

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    Источник: сайт «Торпедо»

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