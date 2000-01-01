Александр Довбня перешел в «Торпедо». За клуб уже играет его полный тезка

Центральный защитник Александр Довбня перешел из тульского «Арсенала» в «Торпедо».
По данным Transfermarkt, 26-летний футболист сменил команду на правах свободного агента.
За «Торпедо» уже выступает 34-летний вратарь Александр Довбня.
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