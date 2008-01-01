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    Сергеев – о сборной России в стыках отбора ЧМ-2022: «Шансы есть»

    Нападающий «Зенита» Иван Сергеев порассуждал о шансах сборной России пробиться на ЧМ-2022 через стыковые матчи.

    – Как оцениваешь шансы на выход на чемпионат мира?

    – Шансы есть. Мы играем с Польшей дома, ее надо пройти, а потом будет матч с Чехией или Швецией.

    Не надо смотреть на одного Левандовски. Ясно, что он форвард номер один сейчас, но надо верить в себя.

    • Россия примет Польшу 24 марта.
    • Второй матч должен состояться 29 марта.

    Игроки из стран ЕврАзЭс будут считаться легионерами в заявке при лимите «13+12». На поле они не будут иностранцами (Нобель Арустамян)

    Хачатурянц – о Fan ID: «Попросил клубы передать фанатам, чтобы они не бойкотировали матчи»

    Клубы РПЛ будут платить 5 тысяч рублей за сыгранную минуту легионера до 23 лет и 10 тысяч, если игрок старше (Илья Казаков)

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:57
    Комментарии4
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      Рейтинг: +15585

      paracetamol 2 часа назад

      Левандовски вчера ничего не показал, можно сказать обделался!

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      Рейтинг: +3387

      Axe111 3 часа назад

      Шансов НЕТ!!!!

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      Рейтинг: +15585

      paracetamol > Axe111 2 часа назад

      Лох, кто тебе плюсы ставит?

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      Рейтинг: +53

      boog_17 3 часа назад

      Ну, если Сергеев сказал, то ...

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