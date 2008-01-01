Сергеев – о сборной России в стыках отбора ЧМ-2022: «Шансы есть»

Левандовски вчера ничего не показал, можно сказать обделался!
Нападающий «Зенита» Иван Сергеев порассуждал о шансах сборной России пробиться на ЧМ-2022 через стыковые матчи.
– Как оцениваешь шансы на выход на чемпионат мира?
– Шансы есть. Мы играем с Польшей дома, ее надо пройти, а потом будет матч с Чехией или Швецией.
Не надо смотреть на одного Левандовски. Ясно, что он форвард номер один сейчас, но надо верить в себя.
- Россия примет Польшу 24 марта.
- Второй матч должен состояться 29 марта.
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