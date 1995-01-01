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    «Интер Майами» и «Лос-Анджелес Гэлакси» заинтересованы в подписании Роналду

    Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может ближайшим летом перебраться в МЛС.

    Как сообщает 90min со ссылкой на Todofichajes, 37-летний футболист уже контактировал с двумя американскими клубами.

    В подписании португальца заинтересованы «Интер Майами» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

    • В этом сезоне Роналду забил 15 голов и сделал 3 ассиста в 27 матчах.
    • Он вернулся в «МЮ» в августе прошлого года.

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    Салах – 2-й игрок, забивший в 8 подряд выездных матчах ЛЧ. Он повторил рекорд Роналду

    У Салаха 33 гола в 50 матчах за «Ливерпуль» в ЛЧ. Больше только у Роналду и Левандовски

    Английских игроков «МЮ» раздражает, что Роналду хочет руководить раздевалкой. Команда может расколоться на два лагеря

    Источник: 90min

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    Сегодня, 08:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +46

      Vats 45 минут назад

      МЛС - неплохой вариант для него в текущей ситуации (когда в МЮ не ладится). Может ещё и вернётся после МЛС в большие европейские клубы, как Ибрагимович

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      Рейтинг: +1923

      ItalianFootball 51 минуту назад

      Кости греть в Майами годика на 1.5-2 норм схема.

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      Рейтинг: +10

      fdgdfg 1 час назад

      Всем привет! Я честно такого еще не видел.
      Где то месяц назад нашел сайт прогнозов на футбол, заходит 8 из 10 но прикол в том, что если ставка не заходит вам компенсируют 30% от проигрыша и дают бесплатную замену.
      30% карл, то есть, даже если и проиграешь одну две ставки, тебе возвращают 30% суммы на твою карту. Где вы такое видели? Вот и я нигде! Если кому интересно вот сайт king-ball.ru

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