«Интер Майами» и «Лос-Анджелес Гэлакси» заинтересованы в подписании Роналду

МЛС - неплохой вариант для него в текущей ситуации (когда в МЮ не ладится). Может ещё и вернётся после МЛС в большие европейские клубы, как Ибрагимович
Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может ближайшим летом перебраться в МЛС.
Как сообщает 90min со ссылкой на Todofichajes, 37-летний футболист уже контактировал с двумя американскими клубами.
В подписании португальца заинтересованы «Интер Майами» и «Лос-Анджелес Гэлакси».
- В этом сезоне Роналду забил 15 голов и сделал 3 ассиста в 27 матчах.
- Он вернулся в «МЮ» в августе прошлого года.
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