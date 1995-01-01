«Интер Майами» и «Лос-Анджелес Гэлакси» заинтересованы в подписании Роналду

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может ближайшим летом перебраться в МЛС.

Как сообщает 90min со ссылкой на Todofichajes, 37-летний футболист уже контактировал с двумя американскими клубами.

В подписании португальца заинтересованы «Интер Майами» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

В этом сезоне Роналду забил 15 голов и сделал 3 ассиста в 27 матчах.

Он вернулся в «МЮ» в августе прошлого года.

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