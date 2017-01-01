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    Клопп – 8-й тренер с 50 победами в ЛЧ

    «Ливерпуль» обыграл «Интер» со счетом 2:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Эта победа стала 50-й для главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа в ЛЧ.

    Немец стал восьмым тренером в истории турнира, достигшим данного показателя.

    Ранее это удавалось Алексу Фергюсону, Карло Анчелотти, Арсену Венгеру, Хосепу Гвардиоле, Жозе Моуринью, Луи ван Гаалу и Рафаэлю Бенитесу.

    Салах – 2-й игрок, забивший в 8 подряд выездных матчах ЛЧ. Он повторил рекорд Роналду

    У Салаха 33 гола в 50 матчах за «Ливерпуль» в ЛЧ. Больше только у Роналду и Левандовски

    Милнер провел 800-й матч в клубной карьере

    Источник: сайт УЕФА

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