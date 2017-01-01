Клопп – 8-й тренер с 50 победами в ЛЧ

«Ливерпуль» обыграл «Интер» со счетом 2:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Эта победа стала 50-й для главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа в ЛЧ.
Немец стал восьмым тренером в истории турнира, достигшим данного показателя.
Ранее это удавалось Алексу Фергюсону, Карло Анчелотти, Арсену Венгеру, Хосепу Гвардиоле, Жозе Моуринью, Луи ван Гаалу и Рафаэлю Бенитесу.
Салах – 2-й игрок, забивший в 8 подряд выездных матчах ЛЧ. Он повторил рекорд Роналду
У Салаха 33 гола в 50 матчах за «Ливерпуль» в ЛЧ. Больше только у Роналду и Левандовски