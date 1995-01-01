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    Примера. «Атлетико» дома проиграл «Леванте», который идет на последнем месте

    «Атлетико» в домашнем матче 21-го тура Примеры уступил с минимальным счетом «Леванте». Единственный гол на 54-й минуте забил полузащитник Гонсало Мелеро.

    «Леванте» идет на последнем месте в турнирной таблице (14 очков). «Атлетико» занимает пятую строчку (39 очков).

    Испания. Примера. 21-й тур

    Атлетико – Леванте – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Мелеро, 54.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 22:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +353

      Правдоруб100 13 секунд назад

      Тотализатор, однако... Самая поганая за последние 5 лет команда - "Барселона", которая чуть ли не в открытую зарабатывала БЕШЕНЫЕ бабки на ставках, проигрывая аутсайдерам с поразительной точностью! Другие стали следовать её примеру. Замечены и итальянцы и англичане, что уж говорить о земляках... Какой там футбол? ДЕНЬГИ!!! А жаль, умирает старая добрая и классная игра. Хотя, в сравнении с прошлым веком, она уже давно сдохла!!!!

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