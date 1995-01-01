Примера. «Атлетико» дома проиграл «Леванте», который идет на последнем месте

Тотализатор, однако... Самая поганая за последние 5 лет команда - "Барселона", которая чуть ли не в открытую зарабатывала БЕШЕНЫЕ бабки на ставках, проигрывая аутсайдерам с поразительной точностью! Другие стали следовать её примеру. Замечены и итальянцы и англичане, что уж говорить о земляках... Какой там футбол? ДЕНЬГИ!!! А жаль, умирает старая добрая и классная игра. Хотя, в сравнении с прошлым веком, она уже давно сдохла!!!!
«Атлетико» в домашнем матче 21-го тура Примеры уступил с минимальным счетом «Леванте». Единственный гол на 54-й минуте забил полузащитник Гонсало Мелеро.
«Леванте» идет на последнем месте в турнирной таблице (14 очков). «Атлетико» занимает пятую строчку (39 очков).
Испания. Примера. 21-й тур
Атлетико – Леванте – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Мелеро, 54.
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