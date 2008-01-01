«Фиорентина» в ближайшие дни активизирует попытки продать Кокорина в Россию (La Nazione)

«Фиорентина» намерена избавиться от форварда Александра Кокорина.

В ближайшие дни флорентийцы активизируют попытки продать игрока в Россию, где трансферное окно открыто до 22 февраля, пишет телеграм-канал «Западные СМИ о российском футболе» со ссылкой на La Nazione.

Если продать Кокорина до 22 февраля не удастся, то «Фиорентина» либо разорвет контракт с выплатой компенсации, либо будет ждать лета для очередных попыток найти игроку новый клуб.

Кокорин не играет с 10 января, когда вышел на замену в матче с «Торино» (0:4).

Трансфер Кокорина в «Фиорентину» из «Спартака» состоялся в январе 2021 года.

«Фиорентина» заплатила за россиянина 4,5 миллиона евро.

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Кокорин может остаться в «Фиорентине» до лета