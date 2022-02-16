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  • «Фиорентина» в ближайшие дни активизирует попытки продать Кокорина в Россию (La Nazione)

«Фиорентина» в ближайшие дни активизирует попытки продать Кокорина в Россию (La Nazione)

16 февраля 2022, 20:11
17

«Фиорентина» намерена избавиться от форварда Александра Кокорина.

В ближайшие дни флорентийцы активизируют попытки продать игрока в Россию, где трансферное окно открыто до 22 февраля, пишет телеграм-канал «Западные СМИ о российском футболе» со ссылкой на La Nazione.

Если продать Кокорина до 22 февраля не удастся, то «Фиорентина» либо разорвет контракт с выплатой компенсации, либо будет ждать лета для очередных попыток найти игроку новый клуб.

  • Кокорин не играет с 10 января, когда вышел на замену в матче с «Торино» (0:4).
  • Трансфер Кокорина в «Фиорентину» из «Спартака» состоялся в январе 2021 года.
  • «Фиорентина» заплатила за россиянина 4,5 миллиона евро.

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Источник: телеграм-канал «Западные СМИ о российском футболе»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Фиорентина Кокорин Александр
Комментарии (17)
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Иван Петров 1986
1645032104
Кокоша ждет неустойку, поэтому играть он не хочет. Настоящий бомж.
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Форвард 79
1645033291
В южную амермку на сахарные тростняки
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insider_retro
1645033548
Коко с лёгкостью торпедирует все подобные потуги клуба :))
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Semargl18
1645035112
он никому тут не нужен... там тем более
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JTherry
1645036449
"фиалки" могли бы к Газизову обратиться за опытом трудоустройства "славного" парнишки из деревни Валуйки с "добродушной улыбкой" - в Уфе, например...)
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vladik12
1645036745
Даже жалко "фиалок". Никак не могут сбагрить этого мешка.
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Hektor 84
1645038041
Каждый день Фиорентина что то пытается и всё ни как. Клуб импотент))) как и клинер, который заходит на сайт, чтоб спровоцировать спартачей, но ни как не получается)))) его уже мало кто замечает и на его бред мало реагируют. Пишет такую чушь про трансферы, сует нос в жопу заремы и ее федуна, строчит высеры. Даже забыл про конские ветки и давно на них ничего не писал. Главное насрать Спартаку))) обижен на Спартак или фанаты Спартака его отключили? Остается только догадываться))))
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portero
1645042529
Всё мечтают, у них потеряно чувство реальности, если будут платить 90% зарплаты может кто и возьмет в аренду....
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житель СПб
1645045603
А почему обязательно в Россию?! Почему не в Африку, не в Японию, не в США?
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житель СПб
1645046824
За 1 млн евро можно и в Арсенал, и в Нижний Новгород.
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