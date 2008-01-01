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    «Фиорентина» в ближайшие дни активизирует попытки продать Кокорина в Россию (La Nazione)

    «Фиорентина» намерена избавиться от форварда Александра Кокорина.

    В ближайшие дни флорентийцы активизируют попытки продать игрока в Россию, где трансферное окно открыто до 22 февраля, пишет телеграм-канал «Западные СМИ о российском футболе» со ссылкой на La Nazione.

    Если продать Кокорина до 22 февраля не удастся, то «Фиорентина» либо разорвет контракт с выплатой компенсации, либо будет ждать лета для очередных попыток найти игроку новый клуб.

    • Кокорин не играет с 10 января, когда вышел на замену в матче с «Торино» (0:4).
    • Трансфер Кокорина в «Фиорентину» из «Спартака» состоялся в январе 2021 года.
    • «Фиорентина» заплатила за россиянина 4,5 миллиона евро.

    «Фиорентина»: «Кокорин тренируется индивидуально. Не знаем, когда он вернется в общую группу»

    «Фиорентина» – о повреждении Кокорина: «Вряд ли у него что-то серьезное. Завтра будут тесты»

    Кокорин может остаться в «Фиорентине» до лета

    Источник: телеграм-канал «Западные СМИ о российском футболе»

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    Сегодня, 20:11
    Комментарии10
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      Рейтинг: +785

      Roma56 5 минут назад

      Для рпл сойдет, еще может сезона два-три походить по полю. Если конечно вообще еще хочет на поле выходить.

      0
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      Рейтинг: +1135

      Сергей Каспийский 21 минуту назад

      Наглядный пример безответственной личности, которая на поле думает как овощ, но при этом имеет хорошую физическую подготовку.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68766

      insider_retro 23 минуты назад

      Коко с лёгкостью торпедирует все подобные потуги клуба :))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1287

      Форвард 79 28 минут назад

      В южную амермку на сахарные тростняки

      0
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      Рейтинг: +784

      Дубина 31 минуту назад

      Зенит своих не бросает))))))

      1
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      Рейтинг: +761

      Каменный стояк 38 минут назад

      Если продать Кокорина до 22 февраля не удастся, то «Фиорентина» либо наймёт киллера, либо будет ждать лета для очередных попыток найти игроку новый клуб.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2217

      фанат джигурды > Каменный стояк 27 минут назад

      Странно, что до найма киллера макаронники ещё не додумались)))

      1
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      Рейтинг: +3217

      Иван Петров 1986 47 минут назад

      Кокоша ждет неустойку, поэтому играть он не хочет. Настоящий бомж.

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      Рейтинг: +443

      Suvorov51 > Иван Петров 1986 2 минуты назад

      Как умно сказано. и добавить нечего

      0
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      Рейтинг: +22596

      DOCTOR PENALTY 49 минут назад

      А во Вьетнам не пробовали?.. )

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