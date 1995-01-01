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    Са – лучший вратарь сезона АПЛ по выездным сухим матчам

    Голкипер «Вулверхэмптона» Жозе Са в этом сезоне АПЛ провел шесть сухих гостевых матчей. Это лучший показатель в турнире.

    Последние два таких матча Са провел на «Олд Траффорд» и на «Тоттенхэм Хотспур».

    • 29-летний Са стоит 8 миллионов евро.
    • Он играет в АПЛ с прошлого года.
    • Са выигрывал Лигу наций со сборной Португалии.

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    Источник: Бомбардир.ру

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