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Теллес провел 400-й официальный матч в карьере

16 февраля 2022, 09:13

Защитник «Манчестер Юнайтед» Aлeкc Теллес достиг отметки в 400 официальных матчей за карьеру. Юбилейную игру 29-летний бразилец провел в 18-м туре АПЛ против «Брайтона» (2:0), выйдя на замену на 80-й минуте.

«Я очень рад победе и достижению рубежа в 400 официальных игр в моей карьере. Спасибо всем, кто поддерживал меня с самого начала и до сегодняшнего дня!» – написал Теллес.

  • Игрок стоит 18 миллионов евро.
  • В сезоне АПЛ у него 10 матчей, голевой пас.
  • Теллес дважды выигрывал чемпионат Португалии с «Порту».

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Источник: твиттер Алекса Теллеса
Манчестер Юнайтед Теллес Алекс
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