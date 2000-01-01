Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    2 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом
    3 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу

    «Манчестер Сити» готов заплатить 6,5 миллиона за бразильского вингера Савио

    Фланговый нападающий «Атлетико Минейро» Савио Морейра может продолжить карьеру в АПЛ.

    17-летний футболист заинтересовал «Манчестер Сити».

    Клуб готов заплатить за бразильского вингера 6,5 миллиона евро плюс бонусы. Также в сделке намерены прописать дополнительные выплаты в случае дальнейшей продажи игрока.

    Если «Сити» оформит трансфер Савио, то, вероятно, отдаст его в аренду ПСВ.

    «Манчестер Сити» интересуется 20-летним Гонсалесом из «Барселоны»

    Гвардиола – о тренерстве: «Если не можешь принять критику, то ищи другую работу»

    Тренер «Спортинга»: «Гвардиола – лучший тренер в современном футболе. Образец для коллег»

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:25
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94048
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68757
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru