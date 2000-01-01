«Манчестер Сити» готов заплатить 6,5 миллиона за бразильского вингера Савио

Фланговый нападающий «Атлетико Минейро» Савио Морейра может продолжить карьеру в АПЛ.

17-летний футболист заинтересовал «Манчестер Сити».

Клуб готов заплатить за бразильского вингера 6,5 миллиона евро плюс бонусы. Также в сделке намерены прописать дополнительные выплаты в случае дальнейшей продажи игрока.

Если «Сити» оформит трансфер Савио, то, вероятно, отдаст его в аренду ПСВ.

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