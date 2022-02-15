Гендиректор «Динамо»: «В перспективе очень рассчитываем на Галкина»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал продление контракта с полузащитником Владиславом Галкиным.

Стороны заключили соглашение до июня 2024 года.

19-летний футболист ушел в аренду в латвийский РФШ до ноября.

Он провел 2 матча за основную команду «Динамо».

«Владислав Галкин – перспективный молодой футболист, который уже больше полугода тренируется с основным составом.

В текущей ситуации крайне высокой конкуренции в средней линии Владиславу сложно рассчитывать на большое количество игрового времени. А в его возрасте очень важно играть как можно больше.

Поэтому было принято решение предоставить футболисту практику в клубе, который борется за первое место в своeм национальном чемпионате и выступит в еврокубках.

Будем внимательно следить за его выступлениями в РФШ. Наш контракт с Владиславом продлeн ещe на два года, очень рассчитываем на него в перспективе», – сказал Пивоваров.