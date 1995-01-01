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    Гендиректор «Динамо»: «В перспективе очень рассчитываем на Галкина»

    Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал продление контракта с полузащитником Владиславом Галкиным.

    • Стороны заключили соглашение до июня 2024 года.
    • 19-летний футболист ушел в аренду в латвийский РФШ до ноября.
    • Он провел 2 матча за основную команду «Динамо».

    «Владислав Галкин – перспективный молодой футболист, который уже больше полугода тренируется с основным составом.

    В текущей ситуации крайне высокой конкуренции в средней линии Владиславу сложно рассчитывать на большое количество игрового времени. А в его возрасте очень важно играть как можно больше.

    Поэтому было принято решение предоставить футболисту практику в клубе, который борется за первое место в своeм национальном чемпионате и выступит в еврокубках.

    Будем внимательно следить за его выступлениями в РФШ. Наш контракт с Владиславом продлeн ещe на два года, очень рассчитываем на него в перспективе», – сказал Пивоваров.

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    19-летний Галкин продлил контракт с «Динамо» и ушел в аренду в РФШ

    Источник: сайт «Динамо»

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    Сегодня, 17:56
    Комментарии2
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      Рейтинг: +13803

      Cleaner 2 часа назад

      Я сразу про юмориста Галкина подумал. Он бы Динамо подошел. Хорошо умеет народ смешить...)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16000

      Garrincha58 > Cleaner 1 час назад

      его агент не Алла Борисовна???

      0
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