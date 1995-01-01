Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    2 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    3 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!

    Товарищеский матч. «Ахмат» победил «Чайку»

    На сборе в Турции «Ахмат» провел товарищеский матч с «Чайкой».

    Команда из Грозного выиграла со счетом 3:1.

    Товарищеский матч

    Ахмат – Чайка – 3:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Архипов, 26; 1:1 – Грибанов, 30 (с пенальти); 2:1 – Альсултанов, 48; 3:1 – Тимофеев, 63.

    «Ахмат» хочет подписать защитника. Клубу интересны Алип, Гапонов и Сорокин

    Семенов: «Жена после моей ошибки на Евро-2020 желала критикам захлебнуться в дерьме? Был горд, что она заступилась за меня»

    Директор «Ахмата»: «Наши фанаты единственные, кто не бойкотировал Fan ID? Они поддерживают свою команду»

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:20
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94048
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68757
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru