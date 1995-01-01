Товарищеский матч. «Ахмат» победил «Чайку»

третью лигу обыграли
На сборе в Турции «Ахмат» провел товарищеский матч с «Чайкой».
Команда из Грозного выиграла со счетом 3:1.
Товарищеский матч
Ахмат – Чайка – 3:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Архипов, 26; 1:1 – Грибанов, 30 (с пенальти); 2:1 – Альсултанов, 48; 3:1 – Тимофеев, 63.
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