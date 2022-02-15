Алип: «Хочется поиграть за рубежом. Примера – любимый чемпионат»

Защитник Нуралы Алип, которого «Зенит» возьмет в аренду, заявил, что хотел бы поиграть в Европе.

— «Зенит» берет тебя в аренду. Но что дальше? У тебя есть мечта?

— Я всегда говорю, что надо работать здесь и сейчас. Если получится — хорошо. Если нет — ничего страшного, дальше работаем. Конечно, хочется поиграть за рубежом. Мой любимый чемпионат — испанский. Но любимого клуба нет.