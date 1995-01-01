Алип: «Хочется поиграть за рубежом. Примера – любимый чемпионат»

Защитник Нуралы Алип, которого «Зенит» возьмет в аренду, заявил, что хотел бы поиграть в Европе.

— «Зенит» берет тебя в аренду. Но что дальше? У тебя есть мечта?

— Я всегда говорю, что надо работать здесь и сейчас. Если получится — хорошо. Если нет — ничего страшного, дальше работаем. Конечно, хочется поиграть за рубежом. Мой любимый чемпионат — испанский. Но любимого клуба нет.

В текущем сезоне Алип провел 13 матчей, забил гол.

22-летний казахстанец стоит 1,7 миллиона евро.

Алип забил 2 гола за «Зенит» на сборах.

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