Алип: «Хочется поиграть за рубежом. Примера – любимый чемпионат»

Защитник Нуралы Алип, которого «Зенит» возьмет в аренду, заявил, что хотел бы поиграть в Европе.
— «Зенит» берет тебя в аренду. Но что дальше? У тебя есть мечта?
— Я всегда говорю, что надо работать здесь и сейчас. Если получится — хорошо. Если нет — ничего страшного, дальше работаем. Конечно, хочется поиграть за рубежом. Мой любимый чемпионат — испанский. Но любимого клуба нет.
- В текущем сезоне Алип провел 13 матчей, забил гол.
- 22-летний казахстанец стоит 1,7 миллиона евро.
- Алип забил 2 гола за «Зенит» на сборах.
Источник: «Спорт-Экспресс»