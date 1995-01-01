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    Алип: «Хочется поиграть за рубежом. Примера – любимый чемпионат»

    Защитник Нуралы Алип, которого «Зенит» возьмет в аренду, заявил, что хотел бы поиграть в Европе.

    — «Зенит» берет тебя в аренду. Но что дальше? У тебя есть мечта?

    — Я всегда говорю, что надо работать здесь и сейчас. Если получится — хорошо. Если нет — ничего страшного, дальше работаем. Конечно, хочется поиграть за рубежом. Мой любимый чемпионат — испанский. Но любимого клуба нет.

    • В текущем сезоне Алип провел 13 матчей, забил гол.
    • 22-летний казахстанец стоит 1,7 миллиона евро.
    • Алип забил 2 гола за «Зенит» на сборах.

    Алип: «Вагнер Лав сказал Сантосу и Малкому: «Присмотрите за ним!» Вот мы и общаемся»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5985

      Semenycch 33 минуты назад

      Вот фантазер! Не известно, сможешь ли ты закрепиться в Зените, а уже рот открываешь на Испанский чемпионат!

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