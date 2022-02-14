Официально: Рамос пропустит первый матч 1/8 финала ЛЧ с «Реалом»

«ПСЖ» опубликовал новую информацию о травме центрального защитника Серхио Рамоса.
35-летний футболист продолжает тренироваться по индивидуальной программе и пропустит еще как минимум неделю.
Испанец восстанавливается после повреждения голеностопа, из-за которого он не играет с 23 января.
- Рамос пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».
- Он до лета 2021 года выступал за мадридский клуб, в котором провел 16 сезонов.
- Игра состоится во вторник в 23:00 мск в Париже.
Источник: сайт «ПСЖ»