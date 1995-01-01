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    Официально: Рамос пропустит первый матч 1/8 финала ЛЧ с «Реалом»

    «ПСЖ» опубликовал новую информацию о травме центрального защитника Серхио Рамоса.

    35-летний футболист продолжает тренироваться по индивидуальной программе и пропустит еще как минимум неделю.

    Испанец восстанавливается после повреждения голеностопа, из-за которого он не играет с 23 января.

    • Рамос пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».
    • Он до лета 2021 года выступал за мадридский клуб, в котором провел 16 сезонов.
    • Игра состоится во вторник в 23:00 мск в Париже.

    Рамос не сыграет в первом матче с «Реалом» (L’Equipe)

    Неймар и Рамос не сыграют с «Ренном». Матч с «Реалом» – во вторник

    Паредес может пропустить матч с «Реалом». Рамос тренируется индивидуально (L’Equipe)

    Источник: сайт «ПСЖ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5838

      Ганнибал Лектор 33 минуты назад

      Жаль, было бы круто, если бы именно Рамос забил победный год меренгам

      1
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      Рейтинг: +409

      Demgel > Ганнибал Лектор 28 минут назад

      Да если хоть один забил не важно какой то добавило бы встрече шарма)

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