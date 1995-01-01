Официально: Рамос пропустит первый матч 1/8 финала ЛЧ с «Реалом»

«ПСЖ» опубликовал новую информацию о травме центрального защитника Серхио Рамоса.

35-летний футболист продолжает тренироваться по индивидуальной программе и пропустит еще как минимум неделю.

Испанец восстанавливается после повреждения голеностопа, из-за которого он не играет с 23 января.

Рамос пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».

Он до лета 2021 года выступал за мадридский клуб, в котором провел 16 сезонов.

Игра состоится во вторник в 23:00 мск в Париже.

Рамос не сыграет в первом матче с «Реалом» (L’Equipe)

Неймар и Рамос не сыграют с «Ренном». Матч с «Реалом» – во вторник

Паредес может пропустить матч с «Реалом». Рамос тренируется индивидуально (L’Equipe)