Официально: Рамос пропустит первый матч 1/8 финала ЛЧ с «Реалом»

«ПСЖ» опубликовал новую информацию о травме центрального защитника Серхио Рамоса.

35-летний футболист продолжает тренироваться по индивидуальной программе и пропустит еще как минимум неделю.

Испанец восстанавливается после повреждения голеностопа, из-за которого он не играет с 23 января.