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    Агент Хинкапе: «Впервые слышу об интересе «Зенита»

    Мануэль Сьерра, агент защитника «Байера» Пьеро Хинкапе, опроверг информацию об интересе к эквадорцу со стороны «Зенита».

    «Интерес «Зенита» к Пьеро? Впервые слышу, мне ничего об этом неизвестно», – сказал Сьерра.

    • Хинкапе провел 21 матч в этом сезоне, забил 2 гола и отдал 1 ассист.
    • Он провел 14 матчей за сборную Эквадора, забил 1 гол.
    • Его рыночная стоимость – 13 миллионов евро.

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    «Зенит» интересуется защитником «Байера» Хинкапе. На него претендуют «Тоттенхэм», «Севилья» и три клуба Серии А

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:12
    Комментарии2
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      Рейтинг: +13057

      Barmaleushka 1 час назад

      Пусть в "пищевик медиа " звякнет - там всё про всех знают .

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      Рейтинг: +405

      Demgel 2 часа назад

      А Газпром с агентами не связывается,он действует на опережение,вкладывая в ума людей идею как Ди Каприо в "Начале".

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