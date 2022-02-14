Агент Хинкапе: «Впервые слышу об интересе «Зенита»

Мануэль Сьерра, агент защитника «Байера» Пьеро Хинкапе, опроверг информацию об интересе к эквадорцу со стороны «Зенита».

«Интерес «Зенита» к Пьеро? Впервые слышу, мне ничего об этом неизвестно», – сказал Сьерра.

Хинкапе провел 21 матч в этом сезоне, забил 2 гола и отдал 1 ассист.

Он провел 14 матчей за сборную Эквадора, забил 1 гол.

Его рыночная стоимость – 13 миллионов евро.

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