Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    3 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?

    Гендиректор «Зенита» Медведев – о переговорах по Лантратову: «Информация не соответствует действительности»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о переговорах с «Химками» по поводу трансфера вратаря Ильи Лантратова.

    – Соответствует ли действительности информация о том, что «Зенит» ведет переговоры с «Химками» о переходе Лантратова?

    – Нет.

    • В этом сезоне Лантратов пропустил 31 гол в 19 матчах.
    • Он 7 раз сыграл на ноль.
    • В ноябре футболиста впервые вызвали в сборную России.
    • Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.

    В «Химках» опровергли переговоры с «Зенитом» по Лантратову

    «Зенит» возобновил переговоры по трансферу Лантратова («Чемпионат»)

    «Локомотив» не интересуется Агаларовым, Лантратовым и Пиняевым («Матч ТВ»)

    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:56
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9513

      Alekxei Z. 48 минут назад

      Зачем он им .
      Разве он лучше тех , которые есть ?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94033
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68752
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru