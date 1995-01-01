Гендиректор «Зенита» Медведев – о переговорах по Лантратову: «Информация не соответствует действительности»

Зачем он им .
Разве он лучше тех , которые есть ?
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о переговорах с «Химками» по поводу трансфера вратаря Ильи Лантратова.
– Соответствует ли действительности информация о том, что «Зенит» ведет переговоры с «Химками» о переходе Лантратова?
– Нет.
- В этом сезоне Лантратов пропустил 31 гол в 19 матчах.
- Он 7 раз сыграл на ноль.
- В ноябре футболиста впервые вызвали в сборную России.
- Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.
В «Химках» опровергли переговоры с «Зенитом» по Лантратову
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