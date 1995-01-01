Гендиректор «Зенита» Медведев – о переговорах по Лантратову: «Информация не соответствует действительности»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о переговорах с «Химками» по поводу трансфера вратаря Ильи Лантратова.

– Соответствует ли действительности информация о том, что «Зенит» ведет переговоры с «Химками» о переходе Лантратова?

– Нет.

В этом сезоне Лантратов пропустил 31 гол в 19 матчах.

Он 7 раз сыграл на ноль.

В ноябре футболиста впервые вызвали в сборную России.

Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.

В «Химках» опровергли переговоры с «Зенитом» по Лантратову

«Зенит» возобновил переговоры по трансферу Лантратова («Чемпионат»)

«Локомотив» не интересуется Агаларовым, Лантратовым и Пиняевым («Матч ТВ»)