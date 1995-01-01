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    Черчесов – о лидерстве «Ференцвароша»: «Нам есть куда расти»

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался после победы над «Залаэгерсегом» (3:1) в 20-м туре чемпионата Венгрии.

    «Зная о поражении конкурента, мы понимали, что победа выведет нас на первое место. К счастью, все так и сложилось.

    Думаю, мы контролировали игру на протяжении большей части матча, хотя ближе к концу встречи у нас это получалось не всегда.

    Нам еще есть куда расти, но главное – мы взяли три очка», – сказал Черчесов.

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    Источник: сайт «Ференцвароша»

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