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    «Галатасарай» заинтересован в защитнике «Крыльев Советов» Горшкове

    «Галатасарай» нацелен на защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова. Трансфер может вскоре состояться.

    22-летним футболистом также интересовался «Спартак».

    • Контракт футболиста с «Крыльями» рассчитан до 2023 года.
    • Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.
    • Горшков – воспитанник «Чертаново».

    «Крылья Советов» не отпустят Пиняева, Сарвели и Горшкова зимой («СЭ»)

    «РБ-Спорт»: «Спартак» интересуется защитником «Крыльев Советов» Горшковым

    Защитник «Крыльев» Горшков – о пенальти «Спартака»: «Считаю, что был фол в атаке»

    Источник: «РБ Спорт»

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    13.02.2022 23:54
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