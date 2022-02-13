«Галатасарай» заинтересован в защитнике «Крыльев Советов» Горшкове

«Галатасарай» нацелен на защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова. Трансфер может вскоре состояться.
22-летним футболистом также интересовался «Спартак».
- Контракт футболиста с «Крыльями» рассчитан до 2023 года.
- Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.
- Горшков – воспитанник «Чертаново».
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