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    Малком – лидер сезона РПЛ по созданным голевым моментам после ведения мяча

    Нападающий «Зенита» Малком в этом сезоне РПЛ создал 14 голевых моментов после ведения мяча (не менее пяти метров). Это лучший показатель в турнире.

    Второе место с 12 такими созданными моментами делят Зелимхан Бакаев («Спартак») и Денис Кулаков («Урал»).

    • Малком – лучший ассистент сезона РПЛ (6).
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • 17 февраля в 1-м матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» сыграет с «Бетисом».

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    Источник: твиттер OptaIvan

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