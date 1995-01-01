Малком – лидер сезона РПЛ по созданным голевым моментам после ведения мяча

Нападающий «Зенита» Малком в этом сезоне РПЛ создал 14 голевых моментов после ведения мяча (не менее пяти метров). Это лучший показатель в турнире.

Второе место с 12 такими созданными моментами делят Зелимхан Бакаев («Спартак») и Денис Кулаков («Урал»).

Малком – лучший ассистент сезона РПЛ (6).

«Зенит» лидирует в РПЛ.

17 февраля в 1-м матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» сыграет с «Бетисом».

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