Кокорин не сыграет со «Специей» из-за недомогания

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вновь испытывает проблемы со здоровьем. Из-за них он не сыграет в 25-м туре чемпионата Италии против «Специи» (14 февраля).

У россиянина физическое недомогание.

Кокорин не играет с 10 января, когда вышел на замену в матче с «Торино» (0:4).

Трансфер Кокорина в «Фиорентину» из «Спартака» состоялся в январе 2021 года.

«Фиорентина» заплатила за россиянина 4,5 миллиона евро.

Зарегистрируйся и получи бонус до 15 000 рублей

Лучший бомбардир Лиги конференций Кабрал получает в «Фиорентине» столько же, сколько Кокорин

Кокорин не попал в итоговую заявку «Фиорентины» на матч с «Аталантой»

«Где-то рассмеялся Кокорин». Ургант – о 5-матчевой безголевой серии Роналду