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    Кокорин не сыграет со «Специей» из-за недомогания

    Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вновь испытывает проблемы со здоровьем. Из-за них он не сыграет в 25-м туре чемпионата Италии против «Специи» (14 февраля).

    У россиянина физическое недомогание.

    • Кокорин не играет с 10 января, когда вышел на замену в матче с «Торино» (0:4).
    • Трансфер Кокорина в «Фиорентину» из «Спартака» состоялся в январе 2021 года.
    • «Фиорентина» заплатила за россиянина 4,5 миллиона евро.

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    Источник: Firenze Viola

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +48782

      MaxRnD 39 секунд назад

      А жизнь-то налаживается ))

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      Рейтинг: +167

      Мася_1989 58 секунд назад

      Он не сыграет потому что воообще не тянет уровень, а недомогание это то что ему влом и в запасе сидеть.

      0
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      Рейтинг: +6415

      mamba9090909 2 минуты назад

      Хорошо устроился.))

      1
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      Рейтинг: +726

      Каменный стояк 6 минут назад

      Кокошке давно уже пора садиться за написание автобиографии "Как подписывать контракты и быть долларовым миллионером, не умея играть в футбол"

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      Рейтинг: +345

      3meeeD 7 минут назад

      Спортсмен .уев

      1
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      Рейтинг: +675

      Дубина 9 минут назад

      Молодец Сашка держись мы с тобой! Так и надо с макаронниками)) Русские не сдаются!!!!ааааааа)))) ОРУ

      Санька мы гордимся тобой!!!
      Даешь потом в зенит?????

      3
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      Рейтинг: +13695

      ilichkadr 10 минут назад

      Нары дают о себе знать.

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      Рейтинг: +13796

      Cleaner 15 минут назад

      Бухнул, курнул, а возраст уже не тот...)

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