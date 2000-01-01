Кокорин не сыграет со «Специей» из-за недомогания

А жизнь-то налаживается ))
Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вновь испытывает проблемы со здоровьем. Из-за них он не сыграет в 25-м туре чемпионата Италии против «Специи» (14 февраля).
У россиянина физическое недомогание.
- Кокорин не играет с 10 января, когда вышел на замену в матче с «Торино» (0:4).
- Трансфер Кокорина в «Фиорентину» из «Спартака» состоялся в январе 2021 года.
- «Фиорентина» заплатила за россиянина 4,5 миллиона евро.
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