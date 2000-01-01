Бундеслига. «Боруссия» Д разгромила в гостях «Унион» и сократила отрыв от «Баварии» до шести очков

«Боруссия» из Дортмунда в 22-м туре чемпионата Германии крупно обыграла «Унион». Дубль у Марко Ройса.
Дортмундцы отстают от первого места на шесть очков. «Унион» занимает шестую строчку.
«Унион» впервые проиграл «Боруссии» дома в официальном матче.
Германия. Бундеслига. 22-й тур
Унион – Боруссия Д – 0:3 (0:2)
Голы: 0:1 – Ройс, 18; 0:2 – Ройс, 25; 0:3 – Геррейру, 71.
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