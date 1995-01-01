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    Лига 1. «Монако» с Головиным сыграл дома вничью с 17-й командой турнира «Лорьяном»

    «Монако» в 24-м туре чемпионата Франции сыграл вничью с «Лорьяном». 0:0 в очных официальных встречах не было с 2007 года.

    Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на замену на 57-й минуте.

    «Монако» поднялся на шестое место. «Лорьян» остался 17-м.

    Франция. Лига 1. 24-й тур

    Монако – Лорьян – 0:0

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    Клеман: «Головин пока не может играть больше 30 минут»

    Головин – в запасе «Монако» на игру с «Лорьяном»

    Головин восстановился после болезни и попал в заявку на игру с «Лорьяном»

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 16:51
    Комментарии2
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      Рейтинг: +13889

      житель СПб 1 час назад

      И что? как играл-то? Или - что был - что не был на поле - разницы никто не увидел?!

      0
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      Рейтинг: +15978

      Garrincha58 > житель СПб 40 минут назад

      он был в шапке невидимке

      0
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