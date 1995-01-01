Лига 1. «Монако» с Головиным сыграл дома вничью с 17-й командой турнира «Лорьяном»

«Монако» в 24-м туре чемпионата Франции сыграл вничью с «Лорьяном». 0:0 в очных официальных встречах не было с 2007 года.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на замену на 57-й минуте.

«Монако» поднялся на шестое место. «Лорьян» остался 17-м.

Франция. Лига 1. 24-й тур

Монако – Лорьян – 0:0

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