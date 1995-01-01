Лига 1. «Монако» с Головиным сыграл дома вничью с 17-й командой турнира «Лорьяном»

И что? как играл-то? Или - что был - что не был на поле - разницы никто не увидел?!
«Монако» в 24-м туре чемпионата Франции сыграл вничью с «Лорьяном». 0:0 в очных официальных встречах не было с 2007 года.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на замену на 57-й минуте.
«Монако» поднялся на шестое место. «Лорьян» остался 17-м.
Франция. Лига 1. 24-й тур
Клеман: «Головин пока не может играть больше 30 минут»
Головин – в запасе «Монако» на игру с «Лорьяном»
Головин восстановился после болезни и попал в заявку на игру с «Лорьяном»