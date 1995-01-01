Головин – в запасе «Монако» на игру с «Лорьяном»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин остался в запасе на матч 24-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна». Это его первое появление в заявке на игру после болезни.

Матч начнется в 15:00 по Москве.

В этом сезоне Головин забил 3 гола и сделал 5 ассистов в 24 играх.

За последние 1,5 месяца он поучаствовал только в 1 матче.

В марте сборной России предстоит сыграть за путевку на ЧМ-2022.

Лига 1. «Монако» с Головиным сыграл дома вничью с 17-й командой турнира «Лорьяном»

Головин восстановился после болезни и попал в заявку на игру с «Лорьяном»

Головин вернулся в общую группу «Монако» после болезни