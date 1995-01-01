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    Головин – в запасе «Монако» на игру с «Лорьяном»

    Российский полузащитник «Монако» Александр Головин остался в запасе на матч 24-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна». Это его первое появление в заявке на игру после болезни.

    Матч начнется в 15:00 по Москве.

    • В этом сезоне Головин забил 3 гола и сделал 5 ассистов в 24 играх.
    • За последние 1,5 месяца он поучаствовал только в 1 матче.
    • В марте сборной России предстоит сыграть за путевку на ЧМ-2022.

    Лига 1. «Монако» с Головиным сыграл дома вничью с 17-й командой турнира «Лорьяном»

    Головин восстановился после болезни и попал в заявку на игру с «Лорьяном»

    Головин вернулся в общую группу «Монако» после болезни

    Источник: твиттер «Монако»

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