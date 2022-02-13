Аджоев: «Арсенал» поддерживает расширение РПЛ до 18 команд»

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев оценил перспективу расширения РПЛ. В Туле инициативу поддерживают.

«Арсенал» поддерживает инициативу расширить Премьер-лигу до 18 команд.

Естественно, это станет плюсом для российского футбола. Будет играть больше футболистов, но обязательно надо, чтобы выходило хотя бы по пять иностранцев, которые провели 50 процентов матчей за свои сборные», – сказал Аджоев.