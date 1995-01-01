«Ювентус», «Лацио» – претенденты на капитана «Милана» Романьоли

Защитник и капитан «Милана» Алессио Романьоли летом станет свободным агентом. Его готовы подписать «Ювентус» и «Лацио».

Сам игрок склоняется к варианту с Римом, поскольку с детства симпатизировал «Лацио». Однако «Ювентус» готов предложить лучшие финансовые условия.

Романьоли – воспитанник «Ромы».

С 2016 года защитника вызывают в сборную Италии.

В этом сезоне у Романьоли 21 матч, гол, ассист.

Саншеш отказался от нового контракта с «Лиллем» из-за переговоров с «Миланом»

«Милан» уберет из контракта Беннасера пункт о сумме отступных (Николо Скира)

«Мной интересовались «ПСЖ» и «Сити», но я решил остаться». Эрнандес продлил контракт с «Миланом»