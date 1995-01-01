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    «Ювентус», «Лацио» – претенденты на капитана «Милана» Романьоли

    Защитник и капитан «Милана» Алессио Романьоли летом станет свободным агентом. Его готовы подписать «Ювентус» и «Лацио».

    Сам игрок склоняется к варианту с Римом, поскольку с детства симпатизировал «Лацио». Однако «Ювентус» готов предложить лучшие финансовые условия.

    • Романьоли – воспитанник «Ромы».
    • С 2016 года защитника вызывают в сборную Италии.
    • В этом сезоне у Романьоли 21 матч, гол, ассист.

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    Источник: Calciomercato

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