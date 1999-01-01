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    Нагельсман: «Поведение в перерыве при 1:4 от «Бохума»? Кричать не нужно»

    Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман рассказал, как вел себя в перерыве матча 22-го тура Бундеслиги против «Бохума» (2:4). После первого тайма счет был 1:4.

    «Кричать не нужно в такой ситуации. Каждый игрок должен был понимать, что сделанного было недостаточно», – сказал Нагельсман.

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    Источник: твиттер Bayern & Germany

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