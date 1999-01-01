Нагельсман: «Поведение в перерыве при 1:4 от «Бохума»? Кричать не нужно»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман рассказал, как вел себя в перерыве матча 22-го тура Бундеслиги против «Бохума» (2:4). После первого тайма счет был 1:4.

«Кричать не нужно в такой ситуации. Каждый игрок должен был понимать, что сделанного было недостаточно», – сказал Нагельсман.

«Бавария» сохранила лидерство.

«Бохум» победил «Баварию» впервые с 2004 года.

16 февраля «Бавария» в 1-м матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет с «Зальцбургом».

У Левандовски после 22 игр сезона Бундеслиги 26 голов. Так же было в прошлом сезоне

Бундеслига. «Бавария» проиграла «Бохуму», «Фрайбург» сыграл вничью с «Майнцем»

«Бохум» – 1-я с 1975 года команда, забившая «Баварии» 4 гола в 1-м тайме матча Бундеслиги