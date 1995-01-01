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    Лукаку в каждом из последних 10 сезонов забил 10+ голов

    Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку десятый сезон подряд достиг отметки в 10+ голов на клубном уровне. Накануне он забил «Палмейрасу» (2:1) в финале клубного чемпионата мира.

    Лукаку – лучший бомбардир «Челси» в сезоне с учетом всех турниров.

    • Гол Лукаку помог «Челси» впервые выиграть клубный чемпионат мира.
    • Лукаку вернулся в «Челси» летом из «Интера».
    • Ближайший матч «Челси» проведет 19 февраля против «Кристал Пэлас».

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    Источник: Бомбардир.ру

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