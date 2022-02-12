Головин восстановился после болезни и попал в заявку на игру с «Лорьяном»

Полузащитник «Монако» Александр Головин вновь готов к матчам. Он попал в заявку на матч 24-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна».

Головин последние несколько дней не тренировался из-за болезни, но теперь работает в общей группе.

В этом сезоне Головин забил 3 гола и сделал 5 ассистов в 24 играх.

За последние 1,5 месяца он поучаствовал только в 1 матче.

Игра «Монако» – «Лорьян» состоится завтра, 13 февраля.

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