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    Бундеслига. «Байер» без Лунева и Азмуна победил «Штутгарт»

    «Байер» в 22-м туре Бундеслиги победил «Штутгарт». В двух голах леверкузенцев поучаствовал Флориан Вирц.

    Бывшие игроки «Зенита» Андрей Лунев и Сердар Азмун не участвовали в матче из-за травм. Их команда занимает третью строчку.

    Мусса Диаби впервые в карьере забил десять голов в сезоне чемпионата.

    Германия. Бундеслига. 22-й тур

    Байер – Штутгарт – 4:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Диаби, 41; 1:1 – Томаш, 49; 2:1 – Адли, 52; 3:1 – Вирц, 86; 3:2 – Томаш, 88; 4:2 – Шик, 90.

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    Дортмундская «Боруссия» впервые пропустила пять голов от «Байера» в домашнем матче Бундеслиги

    Бундеслига. Дортмундская «Боруссия» пропустила дома 5 голов от «Байера»

    «Снова вместе»: «Байер» выложил фото Азмуна и Лунева

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.02.2022 22:30
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