Бундеслига. «Байер» без Лунева и Азмуна победил «Штутгарт»

«Байер» в 22-м туре Бундеслиги победил «Штутгарт». В двух голах леверкузенцев поучаствовал Флориан Вирц.

Бывшие игроки «Зенита» Андрей Лунев и Сердар Азмун не участвовали в матче из-за травм. Их команда занимает третью строчку.

Мусса Диаби впервые в карьере забил десять голов в сезоне чемпионата.

Германия. Бундеслига. 22-й тур

Байер – Штутгарт – 4:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Диаби, 41; 1:1 – Томаш, 49; 2:1 – Адли, 52; 3:1 – Вирц, 86; 3:2 – Томаш, 88; 4:2 – Шик, 90.

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