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    АПЛ. «Эвертон» впервые победил при Лэмпарде, разгромив «Лидс»

    «Эвертон» в 25-м туре АПЛ разгромил «Лидс». Это первая победа ливерпульцев в чемпионате под руководством Фрэнка Лэмпарда.

    «Эвертон» остался на 16-м месте. «Лидс» идет строчкой выше.

    Ливерпульцы не побеждали в АПЛ с 6 декабря.

    «Лидс» не проигрывал на «Гудисон Парк» с 2003 года.

    Англия. АПЛ. 25-й тур

    Эвертон – Лидс – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Коулмэн, 10; 2:0 – Кин, 23; 3:0 – Гордон, 78.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    «Эвертон» повторил рекорд АПЛ по голам головой

    АПЛ. «Ньюкасл» обыграл «Эвертон» и покинул зону вылета, «Вест Хэм» победил «Уотфорд»

    Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм»; «Эвертон» в дебютном матче Лэмпарда – «Брентфорд»

    Источник: Бомбардир.ру

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