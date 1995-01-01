АПЛ. «Эвертон» впервые победил при Лэмпарде, разгромив «Лидс»

«Эвертон» в 25-м туре АПЛ разгромил «Лидс». Это первая победа ливерпульцев в чемпионате под руководством Фрэнка Лэмпарда.
«Эвертон» остался на 16-м месте. «Лидс» идет строчкой выше.
Ливерпульцы не побеждали в АПЛ с 6 декабря.
«Лидс» не проигрывал на «Гудисон Парк» с 2003 года.
Англия. АПЛ. 25-й тур
Голы: 1:0 – Коулмэн, 10; 2:0 – Кин, 23; 3:0 – Гордон, 78.
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