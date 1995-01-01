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    «Бавария» в 1-м тайме пропустила 4 гола от «Бохума»

    В эти минуты идет матч 22-го тура Бундеслиги между «Бохумом», выходцем из второй Бундеслиги, и «Баварией», действующим чемпионом. На перерыв команды ушли при счете 4:1.

    С 38-й по 44-ю минуту «Бохум» забил три гола. У «Баварии» единственный мяч до перерыва записал на свой счет Роберт Левандовски.

    • «Бохум» не побеждал «Баварию» с 2004 года.
    • «Бавария» останется лидером таблицы даже в случае поражения.
    • «Бохум», если выиграет, останется 11-м.

    «Бохум» – 1-я с 1975 года команда, забившая «Баварии» 4 гола в 1-м тайме матча Бундеслиги

    Левандовски – первый футболист в истории, получивший четыре награды от IFFHS за год

    Левандовски хочет завершить карьеру в «Реале». Его купят, если не получится с Холандом (AS)

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:44
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2504

      Ziklop 24 минуты назад

      игроки Баварии стали играть на ставках?

      0
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      Рейтинг: +366

      Demgel 26 минут назад

      У немецкого двигателя бывают сбои,ждем что скажет Роберт и компания.....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +163

      Venom888 31 минуту назад

      Жесть)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13791

      Cleaner 33 минуты назад

      Есть еще второй тайм...)

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