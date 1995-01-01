АПЛ. «Манчестер Юнайтед» обменялся голами с «Саутгемптоном», не выиграв третий матч подряд

«Манчестер Юнайтед» в 25-м туре АПЛ сыграл вничью с «Саутгемптоном». Единственный мяч хозяев забил Джейдон Санчо.

Манчестерцы поднялись на пятое место. Гости остались десятыми.

«МЮ» не выиграл третий матч подряд. «Саутгемптон» не уступает в четырех встречах подряд.

Англия. АПЛ. 25-й тур

Манчестер Юнайтед – Саутгемптон – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Санчо, 21; 1:1 – Адамс, 48.

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