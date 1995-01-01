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    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» обменялся голами с «Саутгемптоном», не выиграв третий матч подряд

    «Манчестер Юнайтед» в 25-м туре АПЛ сыграл вничью с «Саутгемптоном». Единственный мяч хозяев забил Джейдон Санчо.

    Манчестерцы поднялись на пятое место. Гости остались десятыми.

    «МЮ» не выиграл третий матч подряд. «Саутгемптон» не уступает в четырех встречах подряд.

    Англия. АПЛ. 25-й тур

    Манчестер Юнайтед – Саутгемптон – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Санчо, 21; 1:1 – Адамс, 48.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Роналду не забивает в шести матчах подряд. Это его антирекорд

    Рангник: «МЮ» нужен лучший центральный форвард из возможных»

    Роналду – в старте «Манчестер Юнайтед» на игру с «Саутгемптоном». У него пятиматчевая безголевая серия

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 17:26
    Комментарии9
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      Рейтинг: +109

      Zlatan2718 32 минуты назад

      вот же ж непруха.. )

      1
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      Рейтинг: +366

      Demgel 40 минут назад

      Ральф пошел ВОН.

      0
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      Рейтинг: +13358

      Skull_Boy 42 минуты назад

      Уберите прилизанного с состава и игра сразу придет

      1
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      Рейтинг: +58367

      portero 1 час назад

      У Рангника гнилой язык, звиздит что они стали играть лучше, а результат идёт наоборот!!!

      5
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      Рейтинг: -109

      Woodbreak > portero 1 час назад

      ******* он

      3
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      Рейтинг: +1283

      Sedoi_Goblin 1 час назад

      Безвольные убл*дки! Я понимаю огрести от Сити,Челси или Ливерпуля. Но проср*ть столько очков с ноунеймами,это просто кошмар какой-то.. Причем уже не первый сезон.

      4
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      Рейтинг: +4474

      FENIX-SL 1 час назад

      мда
      потом фанаты карлика гонят на Роналду
      посмотрите игры сначала
      с такой игрой в обороне, в центре поля, да и в нападении - никто не поможет
      это Англия как бы, здесь наказывают
      а не как во Франции))

      2
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      Рейтинг: +101

      Stavr007 1 час назад

      магуйар это просто посмешище, как это дерево можно было купить за почти 90 лямов, еще и повязку сразу дали, какой фейл

      5
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      Рейтинг: +366

      Demgel > Stavr007 41 минуту назад

      Зато вон как хвалит "Великого Немецкого....... кавото - там"

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