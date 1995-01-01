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    Самошников остается в «Рубине», несмотря на интерес из Европы

    Евгений Моисеев, агент защитника «Рубина» Ильи Самошникова, дал комментарий по поводу будущего игрока в казанском клубе.

    «Самошников остается в «Рубине» в это трансферное окно. Был ли интерес из Европы? Да, был. Об этом поговорим позже», – сказал агент.

    • В этом сезоне Самошников забил 1 гол в 14 матчах.
    • Его контракт с «Рубином» рассчитан до июня 2023 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 3,5 миллиона евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +366

      Demgel 42 минуты назад

      Интересно с какого чемпионата!?Мне видится вариант в Голландии или же Испания.Другой вопрос какие команды.....

      1
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      Рейтинг: +1031

      Vitaga 1 час назад

      Самошников - лучший левый защитник в России. действительно лучший. и по уровню мог бы сыграть в европейском клубе. не топ конечно но в приличном запросто.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +366

      Demgel > Vitaga 44 минуты назад

      Твои примерные варианты?Или хотя бы чемпионат?

      0
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      Рейтинг: +1248

      Форвард 79 1 час назад

      Какой нибудь Банник или Жилина

      1
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      Рейтинг: +58367

      portero 2 часа назад

      Из Литвы и Польши??? Готовы были взять с доплатой!!
      Звиздят как всегда...

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