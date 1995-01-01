Самошников остается в «Рубине», несмотря на интерес из Европы

Евгений Моисеев, агент защитника «Рубина» Ильи Самошникова, дал комментарий по поводу будущего игрока в казанском клубе.

«Самошников остается в «Рубине» в это трансферное окно. Был ли интерес из Европы? Да, был. Об этом поговорим позже», – сказал агент.

В этом сезоне Самошников забил 1 гол в 14 матчах.

Его контракт с «Рубином» рассчитан до июня 2023 года.

Рыночная стоимость игрока – 3,5 миллиона евро.

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