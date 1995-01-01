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    Adidas привлек Зидана к переговорам с Холандом, чтобы убедить норвежца стать лицом компании (Bild)

    Немецкая компания adidas хочет сотрудничать с форвардом дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом.

    Чтобы убедить норвежца стать лицом бренда, к переговорам с ним привлекли экс-тренера «Реала» Зинедина Зидана.

    Подписание контракта с adidas может повлиять на переход 21-летнего футболиста в мадридский клуб.

    • До января Холанд имел соглашение с Nike.
    • В этом сезоне нападающий забил 23 гола и сделал 6 ассистов в 20 матчах.
    • Зидан – многолетний посол adidas.

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    Холанд, Кейн, Лаутаро и Калверт-Льюин – в шорт-листе «Манчестер Юнайтед» (The Sun)

    «Реал» сообщил Холанду, что не сможет подписать его летом. Перес попросил норвежца остаться в «Боруссии» до 2023 года

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    Источник: Bild

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3713

      serppion 30 минут назад

      Зинан-то здесь при чем?! Или, чтоб соблазнить соседку, надо уломать всю улицу?!

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      Рейтинг: +356

      Demgel 46 минут назад

      23 гола и сделал 6 ассистов в 20 матчах....кто бы что не говорил,а "Норвегия" Машина,но все же в переход летом не вериться. Скорее Париж или Сити.Вряд-ли ради Реала Эрл будет еще год торчать в Дортмунде.

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      Рейтинг: +2098

      СуперПАВ9 > Demgel 39 минут назад

      Дом пресорелых велком и крой умер

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