Adidas привлек Зидана к переговорам с Холандом, чтобы убедить норвежца стать лицом компании (Bild)

Немецкая компания adidas хочет сотрудничать с форвардом дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом.

Чтобы убедить норвежца стать лицом бренда, к переговорам с ним привлекли экс-тренера «Реала» Зинедина Зидана.

Подписание контракта с adidas может повлиять на переход 21-летнего футболиста в мадридский клуб.

До января Холанд имел соглашение с Nike.

В этом сезоне нападающий забил 23 гола и сделал 6 ассистов в 20 матчах.

Зидан – многолетний посол adidas.

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«Реал» сообщил Холанду, что не сможет подписать его летом. Перес попросил норвежца остаться в «Боруссии» до 2023 года

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