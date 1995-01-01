Adidas привлек Зидана к переговорам с Холандом, чтобы убедить норвежца стать лицом компании (Bild)

Зинан-то здесь при чем?! Или, чтоб соблазнить соседку, надо уломать всю улицу?!
Немецкая компания adidas хочет сотрудничать с форвардом дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом.
Чтобы убедить норвежца стать лицом бренда, к переговорам с ним привлекли экс-тренера «Реала» Зинедина Зидана.
Подписание контракта с adidas может повлиять на переход 21-летнего футболиста в мадридский клуб.
- До января Холанд имел соглашение с Nike.
- В этом сезоне нападающий забил 23 гола и сделал 6 ассистов в 20 матчах.
- Зидан – многолетний посол adidas.
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Холанд, Кейн, Лаутаро и Калверт-Льюин – в шорт-листе «Манчестер Юнайтед» (The Sun)
«Реал» сообщил Холанду, что не сможет подписать его летом. Перес попросил норвежца остаться в «Боруссии» до 2023 года