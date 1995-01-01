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    «Милан» уберет из контракта Беннасера пункт о сумме отступных (Николо Скира)

    Полузащитник Исмаэль Беннасер близок к продлению контракта с «Миланом».

    Как и сообщалось ранее, соглашение будет рассчитано до 2026 года, а зарплата игрока вырастет до 3,2 миллиона евро за сезон.

    Также клуб уберет из договора алжирца пункт о сумме отступных за 50 миллионов евро.

    • В этом сезоне Беннасер забил 1 гол и сделал 1 ассист в 27 матчах.
    • Действующий контракт хавбека с клубом истекает в 2024 году.

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    Источник: твиттер Николо Скиры

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