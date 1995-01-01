«Милан» уберет из контракта Беннасера пункт о сумме отступных (Николо Скира)

Полузащитник Исмаэль Беннасер близок к продлению контракта с «Миланом».

Как и сообщалось ранее, соглашение будет рассчитано до 2026 года, а зарплата игрока вырастет до 3,2 миллиона евро за сезон.

Также клуб уберет из договора алжирца пункт о сумме отступных за 50 миллионов евро.

В этом сезоне Беннасер забил 1 гол и сделал 1 ассист в 27 матчах.

Действующий контракт хавбека с клубом истекает в 2024 году.

«Мной интересовались «ПСЖ» и «Сити», но я решил остаться». Эрнандес продлил контракт с «Миланом»

«Барселона» отказалась от подписания Кессье (Sport.es)

Кубок Италии. «Милан» разгромил «Лацио» (4:0) и сыграет в полуфинале с «Интером»