«Милан» близок к продлению контракта с Беннасером

Полузащитник Исмаэль Беннасер, скорее всего, заключит новое соглашение с «Миланом».

Переговоры между сторонами о продлении контракта до 2026 года находятся на завершающей стадии.

Ожидается, что зарплата 24-летнего алжирца вырастет до 3,2 миллиона евро.

В этом сезоне Беннасер забил 1 гол и сделал 1 ассист в 25 матчах.

Действующий договор хавбека с клубом истекает в 2024 году.

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