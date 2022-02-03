«Милан» близок к продлению контракта с Беннасером

Полузащитник Исмаэль Беннасер, скорее всего, заключит новое соглашение с «Миланом».
Переговоры между сторонами о продлении контракта до 2026 года находятся на завершающей стадии.
Ожидается, что зарплата 24-летнего алжирца вырастет до 3,2 миллиона евро.
- В этом сезоне Беннасер забил 1 гол и сделал 1 ассист в 25 матчах.
- Действующий договор хавбека с клубом истекает в 2024 году.
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