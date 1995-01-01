Примера. «Севилья» обыграла «Эльче» и сократила отставание от «Реала» до трех очков; у Марсьяля ассист

опасно становится
Лопетеги то реально не плохой мужик
только сейчас узнал что Севилья купила Корону
вот это крутяк
прям теперь хочется их игры смотреть
один из немногих волшебников в футболе настоящих
«Севилья» в 24-м туре чемпионата Испании оказалась сильнее «Эльче». Голевым пасом отметился перешедший зимой из «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль.
Севильцы отстают от лидирующего «Реала» на три очка. «Эльче» занимает 14-ю строчку.
У «Севильи» в этом сезоне Примеры нет домашних поражений.
Испания. Примера. 24-й тур
Голы: 1:0 – Гомес, 70; 2:0 – Мир, 76.
«Севилья» – «Эльче»: севильцы ни разу не проиграли дома в этом сезоне Примеры
Марсьяль – о «Севилье»: «Барса» общалась с моими агентами, а «Ювентус» настаивал на переходе. Но я хотел регулярно играть»
Примера. «Севилья» сыграла вничью с «Осасуной» и сократила отставание от «Реала» до трех очков