Примера. «Севилья» обыграла «Эльче» и сократила отставание от «Реала» до трех очков; у Марсьяля ассист

«Севилья» в 24-м туре чемпионата Испании оказалась сильнее «Эльче». Голевым пасом отметился перешедший зимой из «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль.

Севильцы отстают от лидирующего «Реала» на три очка. «Эльче» занимает 14-ю строчку.

У «Севильи» в этом сезоне Примеры нет домашних поражений.

Испания. Примера. 24-й тур

Севилья – Эльче – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Гомес, 70; 2:0 – Мир, 76.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры

«Севилья» – «Эльче»: севильцы ни разу не проиграли дома в этом сезоне Примеры

Марсьяль – о «Севилье»: «Барса» общалась с моими агентами, а «Ювентус» настаивал на переходе. Но я хотел регулярно играть»

Примера. «Севилья» сыграла вничью с «Осасуной» и сократила отставание от «Реала» до трех очков