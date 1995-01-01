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    Примера. «Севилья» обыграла «Эльче» и сократила отставание от «Реала» до трех очков; у Марсьяля ассист

    «Севилья» в 24-м туре чемпионата Испании оказалась сильнее «Эльче». Голевым пасом отметился перешедший зимой из «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль.

    Севильцы отстают от лидирующего «Реала» на три очка. «Эльче» занимает 14-ю строчку.

    У «Севильи» в этом сезоне Примеры нет домашних поражений.

    Испания. Примера. 24-й тур

    Севилья – Эльче – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Гомес, 70; 2:0 – Мир, 76.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    «Севилья» – «Эльче»: севильцы ни разу не проиграли дома в этом сезоне Примеры

    Марсьяль – о «Севилье»: «Барса» общалась с моими агентами, а «Ювентус» настаивал на переходе. Но я хотел регулярно играть»

    Примера. «Севилья» сыграла вничью с «Осасуной» и сократила отставание от «Реала» до трех очков

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 01:01
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4453

      FENIX-SL 1 минуту назад

      опасно становится
      Лопетеги то реально не плохой мужик

      только сейчас узнал что Севилья купила Корону
      вот это крутяк
      прям теперь хочется их игры смотреть
      один из немногих волшебников в футболе настоящих

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