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    Бундеслига. «Лейпциг» Тедеско победил «Кельн» и поднялся в зону Лиги чемпионов

    «Лейпциг» в стартовом матче 22-го тура Бундеслиги обыграл «Кельн». В двух голах поучаствовал Дани Ольмо.

    Команда Доменико Тедеско поднялась в зону Лиги чемпионов. «Кельн» покинул еврокубковую зону.

    Германия. Бундеслига. 22-й тур

    Лейпциг – Кельн – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Нкунку, 25; 2:0 – Ольмо, 54; 3:0 – Анхелиньо, 57; 3:1 – Лемперле, 90+1.

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    Источник: Бомбардир.ру

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