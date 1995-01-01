Бундеслига. «Лейпциг» Тедеско победил «Кельн» и поднялся в зону Лиги чемпионов

«Лейпциг» в стартовом матче 22-го тура Бундеслиги обыграл «Кельн». В двух голах поучаствовал Дани Ольмо.
Команда Доменико Тедеско поднялась в зону Лиги чемпионов. «Кельн» покинул еврокубковую зону.
Германия. Бундеслига. 22-й тур
Голы: 1:0 – Нкунку, 25; 2:0 – Ольмо, 54; 3:0 – Анхелиньо, 57; 3:1 – Лемперле, 90+1.
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