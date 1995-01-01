Захарян – о целях на год: «Чемпионство с «Динамо» и выход на чемпионат мира»

Ну за чемпионство Динамо может побороться, а выход на чемпионат мира это фантазии за гранью. Ты еще загадай на Меркурий слетать!
Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал о своих целях на 2022-й год.
– Какие цели ставишь перед собой на ближайшие 12 месяцев?
– Выиграть чемпионство с «Динамо», выйти на чемпионат мира.
- «Динамо» идет на 2-м месте в РПЛ после 18 туров.
- Отставание от лидирующего «Зенита» – 2 очка.
- Россия будет бороться за право сыграть на ЧМ-2022 в стыковых матчах в марте.
- Соперник сборной по полуфиналу – Польша.
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