Захарян – о целях на год: «Чемпионство с «Динамо» и выход на чемпионат мира»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал о своих целях на 2022-й год.

– Какие цели ставишь перед собой на ближайшие 12 месяцев?

– Выиграть чемпионство с «Динамо», выйти на чемпионат мира.

«Динамо» идет на 2-м месте в РПЛ после 18 туров.

Отставание от лидирующего «Зенита» – 2 очка.

Россия будет бороться за право сыграть на ЧМ-2022 в стыковых матчах в марте.

Соперник сборной по полуфиналу – Польша.

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