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    Захарян – о целях на год: «Чемпионство с «Динамо» и выход на чемпионат мира»

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал о своих целях на 2022-й год.

    – Какие цели ставишь перед собой на ближайшие 12 месяцев?

    – Выиграть чемпионство с «Динамо», выйти на чемпионат мира.

    • «Динамо» идет на 2-м месте в РПЛ после 18 туров.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 2 очка.
    • Россия будет бороться за право сыграть на ЧМ-2022 в стыковых матчах в марте.
    • Соперник сборной по полуфиналу – Польша.

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    Захарян: «Футбол – главный вид спорта в России»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5920

      Semenycch 46 минут назад

      Ну за чемпионство Динамо может побороться, а выход на чемпионат мира это фантазии за гранью. Ты еще загадай на Меркурий слетать!

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