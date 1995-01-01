17-летнего Пиняева могут вызывать на ближайший сбор молодежной сборной России

Пусть набирается опыта в молодежной сборной и прогрессирует.
Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев, возможно, получит вызов в молодежную сборную России.
Тренерским штабом рассматривается вариант с приглашением 17-летнего футболиста на ближайший сбор.
Также тренеры российской молодежки внимательно следят за прогрессом форварда «Динамо» Ярослава Гладышева.
- Сейчас Пиняев выступает за сборную 2003 года (U19).
- В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 1 ассист в 19 матчах.
«Крылья Советов» не отпустят Пиняева, Сарвели и Горшкова зимой («СЭ»)
Экс-селекционер «Чертаново»: «Пиняев – второй Джордж Бест. Его никто не может поймать в РПЛ»
«Локомотив» не интересуется Агаларовым, Лантратовым и Пиняевым («Матч ТВ»)