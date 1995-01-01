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    17-летнего Пиняева могут вызывать на ближайший сбор молодежной сборной России

    Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев, возможно, получит вызов в молодежную сборную России.

    Тренерским штабом рассматривается вариант с приглашением 17-летнего футболиста на ближайший сбор.

    Также тренеры российской молодежки внимательно следят за прогрессом форварда «Динамо» Ярослава Гладышева.

    • Сейчас Пиняев выступает за сборную 2003 года (U19).
    • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 1 ассист в 19 матчах.

    «Крылья Советов» не отпустят Пиняева, Сарвели и Горшкова зимой («СЭ»)

    Экс-селекционер «Чертаново»: «Пиняев – второй Джордж Бест. Его никто не может поймать в РПЛ»

    «Локомотив» не интересуется Агаларовым, Лантратовым и Пиняевым («Матч ТВ»)

    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 13:25
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +93976

      zigbert 5 минут назад

      Пусть набирается опыта в молодежной сборной и прогрессирует.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1237

      Форвард 79 1 час назад

      Захаряна тоже в 17 начали привлекать, а в 18 в основную

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6782

      Томик > Форвард 79 1 минуту назад

      А зачем?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +58220

      portero 1 час назад

      Не перехвали ли парня раньше времени???

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