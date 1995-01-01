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    Почеттино – о Зидане в «ПСЖ»: «Отличный тренер, к тому же француз. Вопросы к президенту»

    Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал информацию о том, что экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан может сменить его в французском клубе.

    «Я не знаю, не мне решать. Зидан – отличный тренер, это факт. К тому же, он француз.

    Это вопрос к директору или президенту», – сказал Почеттино.

    • Зидан покинул «Реал» в конце мая и с тех пор остается без работы.
    • «ПСЖ» лидирует в Лиге 1.
    • Почеттино сообщил своему окружению, что покинет «ПСЖ» летом.

    Почеттино: «Надеюсь, Мбаппе проведет всю карьеру в «ПСЖ». Он в топ-5 лучших игроков мира»

    Почеттино: «Мбаппе примет решение о своем будущем в «ПСЖ» после матчей с «Реалом»

    Почетиино – о Месси: «Такие игроки рождаются раз в 100 лет. Он гений, особенный»

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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