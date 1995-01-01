Почеттино – о Зидане в «ПСЖ»: «Отличный тренер, к тому же француз. Вопросы к президенту»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал информацию о том, что экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан может сменить его в французском клубе.

«Я не знаю, не мне решать. Зидан – отличный тренер, это факт. К тому же, он француз.

Это вопрос к директору или президенту», – сказал Почеттино.

Зидан покинул «Реал» в конце мая и с тех пор остается без работы.

«ПСЖ» лидирует в Лиге 1.

Почеттино сообщил своему окружению, что покинет «ПСЖ» летом.

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