Почеттино – о Зидане в «ПСЖ»: «Отличный тренер, к тому же француз. Вопросы к президенту»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал информацию о том, что экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан может сменить его в французском клубе.
«Я не знаю, не мне решать. Зидан – отличный тренер, это факт. К тому же, он француз.
Это вопрос к директору или президенту», – сказал Почеттино.
- Зидан покинул «Реал» в конце мая и с тех пор остается без работы.
- «ПСЖ» лидирует в Лиге 1.
- Почеттино сообщил своему окружению, что покинет «ПСЖ» летом.
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