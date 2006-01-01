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    АПЛ. «Ливерпуль» победил «Лестер», «Арсенал» обыграл «Вулверхэмптон»

    Состоялись два заключительных матча 24-го тура чемпионата Англии.

    «Ливерпуль» выиграл у «Лестера» со счетом 2:0 благодаря дублю Диогу Жоты.

    «Арсенал» добыл минимальную гостевую победу над «Вулверхэмптоном». Единственный гол забил защитник Габриэль.

    Англия. АПЛ. 24-й тур

    Ливерпуль – Лестер Сити – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Жота, 34; 2:0 – Жота, 87.

    Вулверхэмптон – Арсенал – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Габриэль, 25.

    Удаление: нет – Мартинелли, 69.

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    Источник: «Бомбардир»

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