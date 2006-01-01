АПЛ. «Ливерпуль» победил «Лестер», «Арсенал» обыграл «Вулверхэмптон»

Состоялись два заключительных матча 24-го тура чемпионата Англии.
«Ливерпуль» выиграл у «Лестера» со счетом 2:0 благодаря дублю Диогу Жоты.
«Арсенал» добыл минимальную гостевую победу над «Вулверхэмптоном». Единственный гол забил защитник Габриэль.
Англия. АПЛ. 24-й тур
Ливерпуль – Лестер Сити – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Жота, 34; 2:0 – Жота, 87.
Вулверхэмптон – Арсенал – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Габриэль, 25.
Удаление: нет – Мартинелли, 69.
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